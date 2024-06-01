Події

08:47 01.06.2024

Влучень ворожих снарядів у Полтавській області немає

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Влучень ворожих снарядів у Полтавській області немає

Російські війська атакували вночі Полтавську область, проте влучань ворожих снарядів на її території немає, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"Вночі ворог атакував наш регіон, у межах області кілька разів могли чути звуки вибухів. Завдяки нашим захисникам влучень на території Полтавської області не зафіксовано. Ніхто не постраждав", - сказано в його телеграм-каналі.

Очільник ОВА зазначив, що минулої доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу п'ять разів. Загалом вона тривала понад п'ять годин.

Протягом ночі по всій території України було збито 35 ракет і 46 ударних БПЛА.

 

 

 

Теги: #удар #полтавська_область

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