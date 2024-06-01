Ворог атакував об'єкт енергоінфраструктури Прикарпаття

Російські війська в ніч на суботу завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Прикарпатті, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Метою ворога був об'єкт енергетичної інфраструктури", - ідеться в її телеграм-каналі.

Онищук зазначила, що внаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 пожежного і 33 одиниці техніки.

За її словами, обійшлося без постраждалих.