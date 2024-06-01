Події

07:33 01.06.2024

У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС

1 хв читати
У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС

У суботу вранці в Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС, повідомляє патрульна поліція Запорізької області в телеграмі.

"Рух по Дніпровській ГЕС тимчасово перекрито", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Як повідомлялося, російські війська до ранку суботи масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару є руйнування.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #гес #рух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 28.05.2024
У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

20:01 28.05.2024
Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

18:30 27.05.2024
Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

23:29 26.05.2024
Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

07:32 17.05.2024
Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

07:05 17.05.2024
У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

19:14 13.05.2024
14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

17:38 10.05.2024
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

12:50 09.05.2024
Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

12:19 08.05.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

Ворог атакував дві теплостанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

У Балаклії внаслідок ворожого удару постраждали 12 осіб, серед них дитина і вагітна

ОСТАННЄ

Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

Усіх постраждалих у результаті ранкового ракетного удару по Балаклії госпіталізовано у стані середньої тяжкості

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

У Хмельницькій області вночі збито один безпілотник типу "Shahed"

У результаті ворожого обстрілу в Запоріжжі пошкоджено 20 будинків і заклади соцсфери

Влучень ворожих снарядів у Полтавській області немає

ВМС України знищили два ворожі "шахеди"

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох осіб

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА