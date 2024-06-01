У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС

У суботу вранці в Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС, повідомляє патрульна поліція Запорізької області в телеграмі.

"Рух по Дніпровській ГЕС тимчасово перекрито", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Як повідомлялося, російські війська до ранку суботи масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару є руйнування.