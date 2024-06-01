Окупанти масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Російські війська зранку суботи масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Уночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Влучили в один з об'єктів енергетичної інфраструктури", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, внаслідок удару є руйнування. Пошкоджено понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Тим часом, люди не постраждали.