Події

07:12 01.06.2024

У Харкові знайдено ще одного загиблого внаслідок удару по житловій п'ятиповерхівці

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У Харкові під час пошуково-рятувальних робіт у 5-поверховому житловому будинку, частково зруйнованому внаслідок ударів ЗС РФ у ніч на 31 травня, знайдено тіло ще одного загиблого.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло ще однієї загиблої людини. ️ Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Роботи тривають. Наразі на місці події працюють 70 співробітників ДСНС і 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Таким чином загальна кількість загиблих унаслідок ударів по місту в ніч на 31 травня зросла до 7 осіб. Як повідомлялося раніше, у місці іншого влучення загинув охоронець підприємства.

 

 

Теги: #харків #жертви #обстріл

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