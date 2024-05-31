Події

20:12 31.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70, на покровському напрямку тривають 11 боїв

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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70, на покровському напрямку тривають 11 боїв

Кількість бойових зіткнень з початку поточної доби на всій лінії фронту в Україні зросла до 70, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 19:30 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Як і раніше, найнапруженіша ситуація на покровському напрямку... Ще тривають 11 із 24 боїв від початку поточної доби. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та Євгенівка", - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку окупанти скинули ще три керовані авіаційні бомби на село Білий Колодязь, загалом шість від початку доби.

На куп'янському напрямку противник уже 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони, бойові дії ще тривають біля Петропавлівки, Берестового й Дружелюбівки, ситуація контрольована. На краматорському напрямку від початку доби противник шість разів здійснив спроби покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку ворог дещо активізувався в районі Торського, українські захисники не дають окупантам просунутися вперед. На північному напрямку противник знову проявляє активність у районі Роздолівки, ситуація контрольована.

На курахівському й времівському напрямках кількість бойових дій не змінилася, але ворог завдав бомбових ударів із застосуванням керованих авіаційних бомб. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, станом на 17:30 п'ятниці кількість бойових зіткнень на лінії фронту становила 62.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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