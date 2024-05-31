Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли EUR40 млрд на військову допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує, щоб щорічне фінансування союзниками військової допомоги становило щонайменше EUR40 млрд.

Про це він сказав у п'ятницю в Празі на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів Альянсу.

"Я запропонував, щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України. Від початку повномасштабної війни у 2022-му, союзники надали близько EUR40 млрд військової допомоги Україні щороку. Ми маємо забезпечувати принаймні цей рівень підтримки щороку так довго, як це необхідно. Я також запропонував, щоб союзники розділили це навантаження порівну. Це покращить відповідальність і надасть Україні передбачуваності, яка потрібна їй для довгострокового планування", - пояснив свою пропозицію Столтенберг.

Він знову висловив переконання, що НАТО має відігравати більшу координаційну роль у постачанні обладнання та навчання Україні. "Практично вся військова допомога Україні - 99% - йде від союзників по НАТО. Тому є сенс, щоб у цих зусиллях НАТО відігравало більшу роль. Це дасть нам змогу використати структуру НАТО, поставити нашу підтримку на стійке підґрунтя, надаючи більше передбачуваності Києву й вирішуючи як негайні, так і довгострокові потреби", - зазначив генсек Альянсу.

Столтенберг констатував, що "ми всі хочемо зупинити цю війну". "Але парадокс у тому, що що краще ми приготуємося до довгого шляху, то швидше ця війна закінчиться. Росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати", - запевнив він.