Шмигаль обговорив із послами країн ЄС відкриття переговорів про членство України та конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із послами країн Європейського Союзу відкриття переговорів про членство України, реалізацію реформ, конфіскацію російських активів, Формулу миру, енергетику та зброю.

"Наголосив, що для нас важлива можливість використання зброї партнерів на території агресора. Це допоможе посилити нашу спроможність оборонятися. Вдячний країнам, які вже заявили про таку можливість публічно", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також зазначив, що Україна розраховує на ритмічні та безперервні постачання снарядів. "Торкнулися й теми нарощення виробництва власної української зброї. Також підкреслив нашу потребу в протиповітряній обороні. Щонайменше 7 систем Patriot та літаки F-16 суттєво допоможуть в захисті людей та критичної інфраструктури", - додав він.

Окрім того, прем'єр із послами обговорив питання енергетики.