Події

16:41 31.05.2024

Шмигаль обговорив із послами країн ЄС відкриття переговорів про членство України та конфіскацію російських активів

1 хв читати
Шмигаль обговорив із послами країн ЄС відкриття переговорів про членство України та конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із послами країн Європейського Союзу відкриття переговорів про членство України, реалізацію реформ, конфіскацію російських активів, Формулу миру, енергетику та зброю.

"Наголосив, що для нас важлива можливість використання зброї партнерів на території агресора. Це допоможе посилити нашу спроможність оборонятися. Вдячний країнам, які вже заявили про таку можливість публічно", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також зазначив, що Україна розраховує на ритмічні та безперервні постачання снарядів. "Торкнулися й теми нарощення виробництва власної української зброї. Також підкреслив нашу потребу в протиповітряній обороні. Щонайменше 7 систем Patriot та літаки F-16 суттєво допоможуть в захисті людей та критичної інфраструктури", - додав він.

Окрім того, прем'єр із послами обговорив питання енергетики.

Теги: #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 29.05.2024
Шмигаль обговорив із лідерами країн ЄС забезпечення України системами ППО

Шмигаль обговорив із лідерами країн ЄС забезпечення України системами ППО

19:41 28.05.2024
Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

16:26 24.05.2024
Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

15:39 24.05.2024
Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

18:09 21.05.2024
Шмигаль доручив Міносвіти та місцевій владі забезпечити ресурси для роботи генераторів у закладах профтехосвіти

Шмигаль доручив Міносвіти та місцевій владі забезпечити ресурси для роботи генераторів у закладах профтехосвіти

17:52 21.05.2024
Шмигаль доручив Міненергетики та "Укренерго" розробити проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії

Шмигаль доручив Міненергетики та "Укренерго" розробити проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії

18:24 14.05.2024
Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

15:39 14.05.2024
Ситуація в енергетиці дуже складна, але влада працює над мінімізацією ризиків до старту опалювального сезону - Шмигаль

Ситуація в енергетиці дуже складна, але влада працює над мінімізацією ризиків до старту опалювального сезону - Шмигаль

12:42 14.05.2024
ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

15:58 13.05.2024
ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль

ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Саміті миру мають узяти участь так багато держав, як тільки можливо - президент Фінляндії

У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

Мобілізація після ухвалення вдосконаленого закону збільшилася - Зеленський

Україна та Норвегія підписали безпекову угоду

ОСТАННЄ

Країни Північної Європи вже підтримали Україну на EUR17 млрд і продовжать допомогу - прем'єри

Зеленський обговорив із прем'єрами Норвегії та Ісландії Саміт миру, співпрацю в оборонній сфері та підтримку України

Зеленський подякував президенту Фінляндії та прем'єру Данії за підтвердження участі в Глобальному саміті миру

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

Столтенберг очікує, що саміт НАТО у Вашингтоні зробить подальші кроки щодо наближення України до членства

Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли EUR40 млрд на військову допомогу Україні

У Саміті миру мають узяти участь так багато держав, як тільки можливо - президент Фінляндії

У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

Серед повернутих із російського полону шестеро жителів Харківщини - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА