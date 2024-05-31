Із російського полону вдалося повернути 75 осіб - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Із російського полону в Україну вдалося повернути 75 осіб, серед них військовослужбовці ЗСУ та Національної гвардії, прикордонники та четверо цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!" - наголосив президент.