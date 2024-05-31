Україна уклала зі Швецією безпекову угоду

Угоду про співпрацю в галузі безпеки між Україною та Швецією підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п'ятницю в Стокгольмі.

"Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько EUR6,5 млрд), що приблизно становитиме EUR2,2 млрд на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа", - прокоментували це підписання у пресрелізі на сайті президента України.

Згідно з ним, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню та безпілотні апарати.

Зазначається, що Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer та бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва, а унікальною частиною угоди є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю з локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху членства в ЄС і НАТО, йдеться в релізі.

Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.