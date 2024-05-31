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10:37 31.05.2024

Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру

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Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.

"Керівник Офісу глави держави розповів про Формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента в п'ятницю.

Під час розмови глава ОП закликав Сулеймана підтримати Саміт миру і поширювати інформацію про його проведення.

"Впевнений, що така впливова та поважна людина у спорті, як ви, зможе допомогти нам. Ваші публічні заяви на підтримку Саміту миру будуть дуже важливими", - зазначив Єрмак.

У свою чергу Сулейман заявив, що Всесвітня боксерська рада й надалі буде на боці України і також, що планує залучити відомих спортсменів до підтримки Саміту миру.

"Всесвітня боксерська рада та всі її члени продовжують підтримувати всіх чемпіонів України, тому що всі ви є героями. І наші серця – разом з Україною", - наголосив Сулейман.

Єрмак подякував Всесвітній боксерській раді та її президенту за підтримку України та засудження російської агресії.

Теги: #єрмак #сулейман

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