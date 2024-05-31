Події

05:56 31.05.2024

КМВА: ворог завдав по Києву ракетного удару, попередньо застосувавши крилаті ракети

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КМВА: ворог завдав по Києву ракетного удару, попередньо застосувавши крилаті ракети

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі цілі були знищені... Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби. За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні КМВА в Телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Теги: #київ #україна #ракетний_удар

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