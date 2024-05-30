Події

23:10 30.05.2024

Унаслідок ДТП на Донбасі загинула журналістка Анастасія Волкова

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Унаслідок ДТП на Донбасі загинула журналістка Анастасія Волкова
Фото: uatv.ua

Сьогодні ввечері в Слов'янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова, повідомляє Суспільне.

Як ідеться в повідомленні, журналістка постраждала внаслідок зіткнення двох машин. Померла вже в лікарні.

Як повідомляє телеграм-канал Верховної Ради, Анастасія Волкова народилася в місті Щастя Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2018 року працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення в гарячих точках Луганської та Донецької областей. Вона була авторкою відео для «Новин Донбасу», готувала відеорепортажі з регіону та прифронтової зони.

У червні 2022 року була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня.

 

Теги: #україна #донецька_область #гибель #дтп #журналистка

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