Унаслідок ДТП на Донбасі загинула журналістка Анастасія Волкова

Фото: uatv.ua

Сьогодні ввечері в Слов'янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова, повідомляє Суспільне.

Як ідеться в повідомленні, журналістка постраждала внаслідок зіткнення двох машин. Померла вже в лікарні.

Як повідомляє телеграм-канал Верховної Ради, Анастасія Волкова народилася в місті Щастя Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2018 року працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення в гарячих точках Луганської та Донецької областей. Вона була авторкою відео для «Новин Донбасу», готувала відеорепортажі з регіону та прифронтової зони.

У червні 2022 року була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня.