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18:12 30.05.2024

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

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Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Суд обрав ексначальнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 140 млн грн, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Працівники бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Військкому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 140 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

У пресслужбі нагадують, що 29 травня 2024 року ДБР направило до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, 24 липня 2023 року працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше військкому вже було повідомлено про підозри в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш як на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 365-5 КК України); у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Теги: #арешт #борисов

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