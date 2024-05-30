"Ліси України" готові без посередників повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій - гендиректор

Держпідприємство "Ліси України" забезпечить постачання будь-яких обсягів деревини для фортифікацій без посередників, заявив генеральний директор Юрій Болоховець.

"Замовникам немає необхідності звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо поставку. Про яку б точку на карті України не йшлося", - написав він у четвер на фейсбук-сторінці.

За його словами, умови передання деревини для фортифікації визначають Міноборони, обласні військові адміністрації, військові підрозділи, це можуть бути тендери, прямі договори та інші механізми.

"Ми — найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, «Ліси України» готові до значного збільшення обсягів поставок", - зазначив Болоховець, додавши, що підприємство насамперед виконувало й виконує всі без винятку оборонні замовлення.

"Ліси України" днями виграли тендер Міністерства оборони на Prozorro на поставку майже 28 тис. куб. м деревини за ціною 3,75 тис. грн за кубометр із забезпеченням доставки.

Також цього року держкомпанія безоплатно надала Силам оборони майже 75 тис. куб. м деревини та виконала всі отримані підприємством заявки від військових частин.

Раніше Болоховець вказував, що з 2023 року "Ліси України" надали ЗСУ майже 200 тис. м пиломатеріалів і необробленої деревини на суму понад 330 млн грн.