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09:14 30.05.2024

Силам оборони вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу на Харківщині - ISW

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Силам оборони вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу на Харківщині - ISW

Українські сили на окремій ділянці харківського напрямку, можливо, певною мірою сповільнили темпи російського наступу і змусили війська РФ перейти до тактичної оборони, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді з посиланням на геолоковані кадри за 29 травня зазначається, що росіяни незначно просунулися в південно-східному районі Глибокого (на північ від Липців і Харкова). Водночас частини російської 18 мотострілецької дивізії (11 армійський корпус Ленінградського військового округу) перейшли до дій "активної оборони" на рубежі Глибоке - Лук'янці (північ Харківської області).

За даними ISW, сили РФ також просувалися в межах північного сходу Стариці (на південний захід від Вовчанська і на північний схід від Харкова). Зазначається, що росіяни пройшли на 350 метрів у напрямку Вовчанська і що українські війська контратакують у межах міста. Повідомляється також, що російські війська атакували Синельникове (на південний захід від Вовчанська).

Водночас, наголошується в огляді, підрозділи 25 та 138 мотострілецьких бригад, 2 мотострілецької дивізії та 47 танкової дивізії армії РФ консолідують свої позиції в районі Бугруватки (на південний захід від Вовчанська) для підготовки до майбутніх наступів на Вовчанськ.

"Російські війська, судячи з усього, не переходять до оборонних дій на цьому напрямку, на відміну від липцівського напрямку", - ідеться в огляді.

Теги: #isw #сили_оборони

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