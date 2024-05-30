Події

09:01 30.05.2024

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову постраждали семеро людей

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Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову постраждали семеро людей
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на 30 травня ЗС РФ завдали ракетних ударів по 2 локаціях у Харкові, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Стався ракетний обстріл по 2 локаціях. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП, внаслідок чого відбулося часткове руйнування з подальшим загорянням. Легких ушкоджень зазнали 6 жінок і 1 чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в ніч на 30 травня ворожих ракетних ударів зазнала також Мала Данилівка. Зафіксовано два влучання на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

Минулої доби окупанти обстрілювали також Колесниківку (внаслідок обстрілу виникла пожежа: горіли будинок і господарська споруда, постраждала жінка), Руську Лозову (пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль, поранено чоловіка), Курилівку (пошкоджено приватний будинок, гараж і огорожу) і Білу Криницю (пошкоджено приватний будинок, огорожу і гараж).

 

 

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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