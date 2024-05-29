Події

10:46 29.05.2024

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

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Унаслідок ракетного удару російських військ у Краснопільській громаді Сумської області загинуло двоє людей, троє - поранені, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"29 травня з території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, три - дістали поранень", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в середу.

Повідомляється про пошкодження будинку культури та адміністративних будівель. "На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначено в повідомленні.

Теги: #ракетний_удар #сумська_область

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