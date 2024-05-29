Нещодавні наступи РФ на Донеччині виявилися здебільшого безуспішними - ISW

Російські окупаційні війська нещодавно здійснили чотири механізовані наступи скороченими ротами на кількох операційних напрямках у Донецькій області й не досягли значних успіхів, що, ймовірно, було перевіркою реакції України після першої хвилі російських наступальних зусиль на півночі Харківської області, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"На кадрах, оприлюднених 27 і 28 травня, видно, як російські війська здійснюють посилені механізовані атаки чисельністю до взводу на схід від Часового Яру й на схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки), а також механізовані атаки чисельністю приблизно роти біля Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і в Старомайорському (на південь від Великої Новосілки). Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського ій Старомайорського й не домоглися підтверджених наступів у районі Часового Яру або Новомихайлівки", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, останніми днями російські війська знизили темп атак і наступів на півночі Харківської області й збільшили темп атак на покровському (авдіївському) напрямку.

"Ці російські механізовані атаки - по одній на кожному з нинішніх чотирьох операційних напрямків Росії - обмежені порівняно з попередніми російськими механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль. Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, були покликані оцінити реакцію й оборонні можливості українських сил на донецькому напрямку", - зазначають в ISW.

Водночас наголошується, що нещодавні російські наступальні зусилля на півночі Харківської області, ймовірно, були спрямовані на те, щоб скористатися нестачею українського військового персоналу й техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на лінію фронту, і створити можливості для російських сил в інших місцях.

"Російські сили, ймовірно, прагнули перевірити, чи є і де саме такі можливості для використання на лінії фронту в Донецькій області", - вважають в ISW.