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10:24 29.05.2024

Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

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Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

Житель села Залізний міст Новгород-Сіверського району Чернігівської області загинув унаслідок обстрілів із боку російських окупантів у вівторок.

"Залізний Міст – 2 обстріли: 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, пошкоджено приватний будинок", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Загалом, за даними командування, за минулу добу обстрілу зазнали місто Середина-Буда та 14 прикордонних сіл і селищ у Сумському, Шосткинському, Конотопському та Охтирському районах Сумської області, а також шість сіл у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області. Про інші жертви та руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, ФПО-дрони та інші безпілотники. Низка сіл була обстріляна двічі, селище Велика Писарівка Сумського району - чотири рази. Загалом за добу зафіксовано 33 обстріли (134 вибухи) з різних видів озброєння.

Раніше в Чернігівській обласній адміністрації повідомили, що у вівторок житель неназваного населеного пункту прикордонної Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області загинув у власному будинку під час обстрілу з боку російських окупантів.

Теги: #обстріли #північ

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