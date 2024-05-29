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07:21 29.05.2024

"Ліси України" у 2024 р. поставлять Міноборони 28 тис. куб. метрів деревини

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"Ліси України" у 2024 р. поставлять Міноборони 28 тис. куб. метрів деревини

ДП "Ліси України" виграло тендер Міністерства оборони України на поставку майже 28 тис. куб. м деревини, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець у фейсбуці.

"Торги відбувалися на Prozorro. Кінцева ціна - 3750 грн за куб. м. Згідно з умовами договору, постачальник повністю забезпечує доставку продукції. Тому ціна дещо вища, ніж на біржових аукціонах", - написав він.

Гендиректор додав, що ДП "Ліси України" 2024 року безоплатно надало Силам оборони майже 75 тис. куб. м і виконало всі отримані підприємством заявки від військових частин.

"Вважаємо правильним, якщо і за тендерною процедурою деревина постачатиметься військовим безпосередньо від виробника. Це дасть змогу оптимізувати видатки бюджету, гарантувати якість і своєчасність поставок", - наголосив Болоховець і додав, що з 2023 року ДП "Ліси України" надало ЗСУ майже 200 тис. куб. м пиломатеріалів і необробленої деревини на суму понад 330 млн грн.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

 

 

 

Теги: #поставки #міноборони #ліс #тендер

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