Події

21:14 28.05.2024

У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

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У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

У Торецьку Донецької області ввечері у вівторок унаслідок скинутих ворогом трьох авіабомб загинули 2 особи і 3 дістали поранення, а внаслідок удару по Олексієво-Дружківці до 7 осіб зросла кількість поранених, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку", - сказано в його телеграм-каналі ввечері у вівторок.

За його словами, ввечері росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, влучили у 2 багатоповерхівки і в адмінбудівлю.

Наразі на місці події тривають рятувальні роботи - точна кількість жертв буде відома пізніше.

Крім того, зазначає Філашкін, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людину поранено у Віролюбівці Костянтинівської громади.

 

 

 

Теги: #донецька #жертви #обстріл

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