Події

20:49 28.05.2024

ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

2 хв читати
ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що на підозрюваного також покладено процесуальні обов'язки, зокрема не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Також повідомляється, що заставу має бути внесено не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, - до 28 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у 2020-2022 рр. чиновник отримав активи вартістю 17,1 млн грн. Йдеться про два автомобілі (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda і BMW), три паркомісця в Києві, квартиру в престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Переважну частину придбаного майна було оформлено на рідного брата, однак особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda було зареєстровано на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе", - розповіли в САП.

Водночас наголошується, що ані офіційного доходу, ані заощаджень в ексзаступника керівника Офісу президента не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та його коштами становить 15,7 млн грн.

Дії колишнього чиновника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

"Розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #запобіжний_захід #вакс #смирнов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 21.05.2024
Запобіжний захід для заступника міністра агрополітики Дмитрасевича збережено - Апеляційна палата

Запобіжний захід для заступника міністра агрополітики Дмитрасевича збережено - Апеляційна палата

10:18 16.05.2024
ВАКС стягнув у дохід держави два Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

ВАКС стягнув у дохід держави два Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

14:38 13.05.2024
ВАКС заочно заарештував Гладковського-старшого у справі про зловживання у військовій сфері

ВАКС заочно заарештував Гладковського-старшого у справі про зловживання у військовій сфері

13:58 10.05.2024
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді 12 млн грн застави - САП

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді 12 млн грн застави - САП

18:01 09.05.2024
Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства - перебування під вартою до 7 липня

Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства - перебування під вартою до 7 липня

10:34 08.05.2024
ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку у вигляді заочного арешту

ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку у вигляді заочного арешту

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

14:56 12.04.2024
Екскерівнику Департаменту господарського забезпечення СБУ обрано запобіжний захід - ВАКС

Екскерівнику Департаменту господарського забезпечення СБУ обрано запобіжний захід - ВАКС

17:16 09.04.2024
Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

20:15 07.03.2024
Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

ОСТАННЄ

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

У Брюсселі обговорюють можливості розширення навчання військових для України - Боррель

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

Держкомтелерадіо внесло до переліку 448 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА