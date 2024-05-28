ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що на підозрюваного також покладено процесуальні обов'язки, зокрема не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Також повідомляється, що заставу має бути внесено не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, - до 28 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у 2020-2022 рр. чиновник отримав активи вартістю 17,1 млн грн. Йдеться про два автомобілі (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda і BMW), три паркомісця в Києві, квартиру в престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Переважну частину придбаного майна було оформлено на рідного брата, однак особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda було зареєстровано на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе", - розповіли в САП.

Водночас наголошується, що ані офіційного доходу, ані заощаджень в ексзаступника керівника Офісу президента не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та його коштами становить 15,7 млн грн.

Дії колишнього чиновника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

"Розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", - наголошується в повідомленні.