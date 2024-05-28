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20:34 28.05.2024

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

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"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) почали повідомляти про відсутність лімітів електроспоживання, а відповідно, і застосування графіків погодинних відключень (ГПО) на середу, 29 травня.

"Завтра, 29 травня, доведених лімітів від НЕК "Укренерго" немає. А це означає, що Прикарпаття буде без графіків погодинних відключень", - йдеться в телеграм-каналі "Прикарпаттяобленерго".

"На завтра, 29 травня, НЕК "Укренерго" не встановило обмежень енергоспоживання. Введення графіків погодинних відключень по Запорізькій області не заплановано", - написало у фейсбуці "Запоріжжяобленерго".

Оператор закликає споживати електроенергію ощадливо і відповідально, зазначаючи, що найкращий для енергосистеми час використання енергоємних електроприладів з 11:00-17:00.

У години пікових навантажень (08:00-11:00 та з 18:00-22:00) краще утриматися від їхнього використання або максимально обмежити, радить обленерго.

 

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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