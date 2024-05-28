У Брюсселі обговорюють можливості розширення навчання військових для України - Боррель

У зв'язку з потребою більшої кількості мобілізованих громадян Україна потребує розширення їхньої військової підготовки, і є відповідні плани, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Що стосується нас, ми здійснюємо кілька видів такої підготовки для навчання військових. Я думаю, що 60 тис. може бути підготовлено до кінця літа. І ми спробуємо визначити нові цілі. Є консенсус, що стосується нашого рівня амбіцій щодо можливостей підготовки", - сказав Боррель у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, яка обговорювала військову допомогу Україні.

Водночас глава європейської дипломатії зазначив, що не називатиме інших цифр, доки в нього ще немає стовідсоткової впевненості в тому, що ініціативу щодо розширення навчання українських військових буде схвалено в інших інстанціях ЄС.