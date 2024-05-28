Під час візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук", де проходять курс навчання українські військовослужбовці.

"Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома на наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше повідомлялося, що президент України перебуває з офіційним візитом у Бельгії, де він і прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Бельгія є однією з країн, що створили авіаційну коаліцію для України. Як очікується, перші винищувачі Брюссель поставить Києву до кінця року. А до 2028-го передасть загалом три десятки літаків F-16.