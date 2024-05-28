Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук"
Під час візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук", де проходять курс навчання українські військовослужбовці.
"Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома на наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Раніше повідомлялося, що президент України перебуває з офіційним візитом у Бельгії, де він і прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Бельгія є однією з країн, що створили авіаційну коаліцію для України. Як очікується, перші винищувачі Брюссель поставить Києву до кінця року. А до 2028-го передасть загалом три десятки літаків F-16.