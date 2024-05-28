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17:26 28.05.2024

Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

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Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням і Україна продовжуватиме це робити.

"Щодо інформаційної атаки на Національний антарктичний науковий центр. Так, саме атаки. Передусім нагадаю, що 24 полярника сьогодні продовжують захищати Україну. Нашу свободу і незалежність. Наші цінності. І в цій парадигмі цінностей освіта і наука точно посідають не останнє місце. Без перебільшення - в Антарктиці твориться наука світового рівня, і Україна є її частиною", - написав Лісовий у фейсбуці, коментуючи дискусію в соціальних мережах щодо необхідності підтримки антарктичної програми під час війни.

За його словами, українські дослідники вивчають такі явища, як озонова діра, глобальне потепління, магнітне поле Землі та інші, а завдяки власній станції Україна може брати участь у багатьох міжнародних наукових ініціативах.

"Підтримка антарктичної програми - це стратегічне питання. Тож наше завдання – попри всі виклики продовжувати шукати способи розвивати освіту і науку, фундаментальну зокрема. І ми будемо це робити й надалі, залучаючи підтримку міжнародних партнерів", - наголосив міністр.

 

Теги: #міносвіти #лісовий

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