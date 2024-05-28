Потерпілі у справі про розгін Майдану після оскарження закриття справи в Україні можуть звертатися до ЄСПЛ - адвокат

Потерпілі у справі про розгін Майдану в 2013 році не одержали належного правосуддя, закриття справи буде оскаржено в національних судах, після чого можна звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зазначає адвокат потерпілих Вікторія Дейнека.

"Я як представник потерпілого оскаржуватиму закриття справи", - сказала адвокат агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи рішення суду про закриття провадження у зв'язку із закінченням строку давності.

Дейнека наголосила: "Потерпілі не отримали справедливості, належного правосуддя. Після того, як відбудеться розгляд апеляційним судом, касаційним, можна звертатися до Європейського суду з прав людини, - український суд не розглянув справу в розумні строки".

За словами адвоката, цивільні позови потерпілих у цьому кримінальному провадженні залишено без розгляду. "Тому потерпілі тепер мають подавати позови в загальному порядку до суду і доводити всі події та вину саме обвинувачених, тобто, потерпілі мають доводити замість прокурора", - звернула увагу адвокат потерпілих.

"Справа дуже об'ємна, але, звісно, можна було встигнути розглянути справу, якби засідання були частішими і не зривалися захистом", - підсумувала Дейнека.

Як повідомлялося, 24 травня 2024 року Шевченківський районний суд Києва закрив у зв'язку із закінченням строків давності кримінальне провадження стосовно чотирьох керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, обвинувачених у перевищенні влади з застосуванням насильства та у протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що прокурори оскаржать ухвалу Шевченківського районного суду Києва про закриття провадження щодо обвинувачених у розгоні учасників акції протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Обвинувальний акт було направлено до суду 2015 року. Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, протягом судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань і затягування розгляду справи. У зв'язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження.