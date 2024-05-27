Умеров закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань

Міністр оборони України Рустем Умеров під час звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань, а також звернувся до сусідніх країн - закрити небо над українськими західними регіонами зі своєї території.

"Нам потрібно більше далекобійних можливостей, більше рішучості партнерів захистити наших людей і наші землі від терористичних атак. Наголосив на цьому у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася сьогодні в столиці Болгарії Софії", - написав Умеров у Facebook.

Він наголосив, що Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення, невинних людей.

"Щоб припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань. Підкреслив, що російські атаки на наші енергетичні об'єкти становлять загрозу і для наших сусідів", - заявив Умеров.

Міністр оборони також звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над українськими західними регіонами зі своєї території.