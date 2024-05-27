Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Іспанії провів зустріч із головами Конгресу депутатів і Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також із головами фракцій іспанського парламенту.

На зустрічі були присутні представники всіх партій Конгресу депутатів і Сенату, повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський відзначив підтримку України з боку парламенту Іспанії під час повномасштабної агресії Росії.

Зазначається, що всі фракції парламенту Іспанії підтримали подальше надання всебічної допомоги Україні, а також висловили повну підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

Під час зустрічі було обговорено розвиток співпраці між парламентами двох країн.

Окрему увагу було приділено підготовці Глобального саміту миру, при цьому, Зеленський наголосив на важливості якомога ширшої присутності країн з усіх континентів, зокрема держав Латинської Америки.

Президент України запросив іспанських парламентаріїв відвідати Україну.