Події

19:09 27.05.2024

Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Філіпа VI

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Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Філіпа VI

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Іспанії мав аудієнцію в короля Іспанії Філіпа VI.

"На аудієнції у короля висловив подяку за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги нашій країні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

Президент України наголосив, що "Іспанія допомагає, зміцнює нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. Ця небайдужість рятує тисячі життів".

Зеленський також заявив, що розраховує на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

Як повідомила пресслужба президента, під час аудієнції президент України запросив Його Величність Філіпа VI та Її Величність королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

 

Теги: #зустріч #іспанія #король #президент

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