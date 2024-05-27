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18:21 27.05.2024

У районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога, Красногорівка перебуває під контролем ЗСУ - ОСУВ "Хортиця"

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У районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога, Красногорівка перебуває під контролем ЗСУ - ОСУВ "Хортиця"

Покровський і Курахівський напрямки залишаються найгарячішими на всій лінії бойового зіткнення: у районі селища Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога; м. Красногорівка перебуває під контролем Сил оборони України, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Як розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", на курахівському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів і відбили 14 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

"Бойові дії тривали в районах Красногорівки та Костянтинівки. Всі атаки було відбито, ситуація під контролем наших військ. У районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. Ворог не перестає наступати на позиції наших захисників і постійно масовано веде обстріли позицій", - сказав речник.

Він зазначив також, що РФ кинула багато сил на захоплення села Очеретине, і окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка, проводять штурмові дії з метою захоплення Покровська та траси на Костянтинівку.

Також окупанти продовжують штурмувати позиції 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, бої тривають у районі міста Красногорівки, наголосив Волошин.

"Наші воїни продовжують обороняти місто. Ворог щодня намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Наші захисники мужньо протистоять спробам ворога зайти в місто, хоча це дається їм нелегко", - сказав Волошин.

Він зазначив, що лише за три минулі доби на цьому напрямку ворог здійснив 618 артилерійських і мінометних обстрілів позицій українських захисників. У районі Красногорівки наші захисники відбили 22 наступальні штурмові дії ворога та вступили в чотири стрілецькі бої.

За словами речника, незважаючи на щільні обстріли та штурми, українські військові знищили 36 окупантів, ще 43 завдали серйозних поранень, одного ворожого солдата взяли в полон. Серед знищеної техніки окупантів - МТЛБ, БМП, "Шахед", FPV-дрон, міномет. Виведено з ладу один МТЛБ і два Т-72.

Раніше журналіст BILD Юліан Рьопке стверджував, що російські війська взяли 60% міста Красногорівка.

Український ресурс DeepState повідомив, що ворог окупував Нетайлове.

Теги: #зсу #красногорівка

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