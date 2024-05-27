У Мінветеранів допускають створення в майбутньому бази ветеранів для пошуку роботодавцями потрібних фахівців

У Міністерстві у справах ветеранів допускають створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду.

"Я вважаю, що така база буде. Єдине, зараз реєстр закритий. Ми розуміємо, що надалі повинні інтегруватися не тільки з реєстрами "Оберіг", а й з усім, що стосується соцзахисту, економіки тощо", - сказав заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на Саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" у Києві в понеділок, відповідаючи на запитання, чи буде створено єдину базу ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду.

Кушнір зазначив, що це зараз обговорюється у відомстві, але поки що є питання з безпекою.