Події

13:51 27.05.2024

Зеленський прибув до Іспанії

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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Іспанії.

Відповідне відео прибуття глави держави в аеропорт Мадрида оприлюднили на його сторінці в соціальній мережі “Фейсбук”.

Раніше в уряді Іспанії повідомили, що президент України 27 травня проведе зустріч із іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом, після чого відбудеться їхня спільна пресконференція.

Зеленський також планує зустрітися з королем Іспанії Філіпом VI.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі Зеленський, в Іспанії він має намір провести переговори про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги, тренування українських військових.

Також, за його словами, між Україною та Іспанією буде укладено двосторонню безпекову угоду та буде узгоджено кроки до конкретних результатів щодо майбутніх Саміту миру та саміту Європейської ради.

Крім того, президент України проведе зустрічі з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

 

Теги: #іспанія #зеленський

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