Чехія внесла Медведчука, Марчевського й "Голос Європи" до санкційного списку ЄС за роботу на РФ

Європейський Союз за пропозицією Чехії в понеділок вніс до санкційного списку ЄС українських бізнесменів Віктора Медведчука й Артема Марчевського, а також медіаплатформу "Голос Європи", повідомляється в соцмережі Х Міністерства закордонних справ Чехії.

"Першою внесеною організацією стала компанія "Голос Європи" - інструмент російської пропаганди, за допомогою якої Росія намагалася вплинути, зокрема, на вибори до Європарламенту. Під санкції також потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу", - ідеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що всі обмеження, які Чехія до них уже застосувала, тепер дійсні для всіх 27 країн - членів ЄС.

У чеській дипломатії наголосили, що для Медведчука й Марчевського це означає заборону на в'їзд до всіх держав - членів Євросоюзу й транзит їхньою територією. Усі фонди й економічні ресурси всіх трьох суб'єктів ЄС заморожено.

Спочатку обмеження щодо бізнесменів і "Голосу Європи" мали з'явитися в обговорюваному зараз 14-му пакеті антиросійських санкцій, куди мали входити й заходи з обмеження доходів РФ від експорту гелію і скрапленого природного газу, однак ці санкції через складність не встигнуть обговорити до виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня. Тому ці санкції виключили з пакету, обговорили в прискореному порядку й схвалили міністри закордонних справ ЄС у понеділок.