Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

Двоє жителів Антонівки Херсонської міської громади дістали поранення внаслідок обстрілу селища російськими окупантами у понеділок уранці, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"Під ворожий удар потрапив 33-річний чоловік. Унаслідок обстрілу він дістав осколкове поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо ще про одну травмовану внаслідок ранкового обстрілу. "До лікарні звернулася 69-річна жінка. У постраждалої діагностували вибухову травму та осколкове поранення гомілки. Їй надається необхідна медична допомога", - розповіли в обладміністрації.