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08:20 27.05.2024

У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

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У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

У Херсонській області троє жителів дістали поранення внаслідок російських обстрілів, у двох районах окупанти скинули керовані авіабомби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами (керованими авіабомбами - ІФ-У) ворог завдав по Бериславському та Херсонському районах", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Побито господарську споруду, складські приміщення та приватний автомобіль.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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