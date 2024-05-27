У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

У Херсонській області троє жителів дістали поранення внаслідок російських обстрілів, у двох районах окупанти скинули керовані авіабомби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами (керованими авіабомбами - ІФ-У) ворог завдав по Бериславському та Херсонському районах", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Побито господарську споруду, складські приміщення та приватний автомобіль.