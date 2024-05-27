РФ концентрує сили в Бєлгородській області поблизу українського кордону, ймовірно, щоб відволікти ЗС України і підготувати нові наступи

Війська РФ концентрують сили невстановленої чисельності в західній частині Бєлгородської області недалеко від кордону з Україною, імовірно, щоб привернути ЗСУ до цього району і підготуватися до наступальних операцій, спрямованих на розширення російського плацдарму на північному сході України, сказано в огляді Інституту вивчення війни (ISW) станом на 26 травня.

Також, за даними ISW, геолокаційні кадри говорять про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового і 26 травня продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове. Крім того, росіяни незначно просунулися на захід від Донецька в центральній частині Красногорівки.

Водночас, зазначається в огляді, 26 травня позиційні бої тривали на східному (лівобережжі) Херсонської області, зокрема в районі Кринків. Зазначається, що ЗСУ зберігають обмежений тактичний плацдарм у Кринках, хоча логістика через річку Дніпро ускладнена.

Повідомляється також, що українські сили залишаються в межах Кринків і утримують позиції на островах Чумацький і Фролова в дельті річки Дніпро.