Жителі Запорізької області дедалі частіше стають жертвами шахраїв, які обіцяють "надати грошову допомогу"

З банківської картки мешканки прифронтового Запоріжжя, яка відгукнулася на фейкове оголошення в месенджері про грошові виплати населенню, шахраї вкрали 111 тис. гривень.

Як повідомляють у прес-службі ГУ Нацполіції в Запорізькій області, запоріжці дедалі частіше стають жертвами шахраїв, які розміщують інформацію про "надання грошової допомоги".

Так, мешканка обласного центру, прочитавши таку інформацію, перейшла за посиланням, зазначеним в оголошенні, і ввела номер своєї банківської картки.

Далі їй зателефонували нібито зі служби безпеки "Приватбанку" та запропонували надати код смс-повідомленням. Після чого постраждала виявила, що з її банківської картки було знято 111 тис. грн.

Поліцейські зазначають, що одним із найпоширеніших способів шахрайства є заволодіння коштами людей, які потрапили "на вудку" оголошень про фейкові виплати та купівлю-продаж товарів через інтернет.

Минулого березня лише за кілька днів шахраї, використовуючи подібну схему, заволоділи коштами містян на суму понад 200 тис. гривень.