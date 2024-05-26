На Донеччині через обстріли військами РФ протягом дня загинуло троє людей

Унаслідок обстрілу окупаційними військами в Донецькій області 26 травня загинуло троє людей - розпочато провадження, повідомив Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 26 травня 2024 року окупанти обстріляли м. Сіверськ. Унаслідок атаки у дворі будинку загинула жінка. Під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Отримала поранення спини місцева жителька. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, населені пункти ворог обстріляв з артилерії", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Офісу.

Також повідомляється, що "війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Унаслідок влучання засобів ураження загинув городянин, ще один цивільний поранений. Тип зброї, яку окупанти використовували проти мирного населення, встановлюється".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).