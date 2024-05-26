Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області.

"Сьогодні говорив із генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", - сказав він.

Зеленський знову закликав партнерів надати Україні можливість атакувати цілі на території Росії.

"Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - сказав він.

"Будемо працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті", - сказав Зеленський.