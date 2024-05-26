Події

19:27 26.05.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

ЗС РФ у неділю обстріляли с.Стариця Чугуївського району Харківської області.

"Загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, внаслідок обстрілу Вовчанська поранено 2 жінки (63 і 65 років). У с. Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. 29-річний чоловік отримав уламкове поранення, медики надали йому допомогу на місці.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

 

 

Теги: #харківщина #жертви #обстріли

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