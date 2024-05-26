Події

19:02 26.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 67 - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 67 - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту з початку поточної доби, 26 травня, зросла ще на десять, до 67, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку. Водночас, за день, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають поблизу Вовчанська та села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку до цього часу становить 11. До попередніх дев'яти авіаударів додався ще один - російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.

На куп'янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Двічі, в район Первомайського та неподалік Кислівки, завдавала ударів ворожа авіація.

На лиманському напрямку окупанти, отримавши відсіч біля Невського, провели ще два безуспішні штурми біля Тернів.

На сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.

На покровському напрямку тривають шість бойових зіткнень. Від початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки та Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації.

"Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам", - зазначають у Генштабі.

Зазначається, що за поточну добу окупанти вже втратили на напрямку 244 військовослужбовців убитими та пораненими. Також українські воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль і пошкодили міномет.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. Два КАБи російські терористи скинули в район Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку, в районі Кринків, відбито ще одну атаку. Загальна їхня кількість зросла до чотирьох.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 26.05.2024
Від початку доби росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Від початку доби росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

11:46 26.05.2024
Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

07:53 26.05.2024
Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

06:52 26.05.2024
ЗС України мали успіх на куп'янському напрямку

ЗС України мали успіх на куп'янському напрямку

21:55 25.05.2024
Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

18:55 25.05.2024
Генштаб ЗСУ: Обстановка на покровському напрямку залишається напруженою, додалися штурми поблизу Уманського і Водяного

Генштаб ЗСУ: Обстановка на покровському напрямку залишається напруженою, додалися штурми поблизу Уманського і Водяного

15:10 25.05.2024
На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

11:58 25.05.2024
За добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, від початку доби ще 21 - Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, від початку доби ще 21 - Генштаб ЗСУ

07:38 25.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

00:58 25.05.2024
На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16 - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до 15 - голова обладміністрації

Зеленський закликав Байдена і Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру: Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів, як книги у знищеній ракетами РФ харківській поліграфії

Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

У Харкові вісім осіб вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру"

Серед загиблих у харківському "Епіцентрі" 12-річна дівчинка - поліція

Кількість загиблих унаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16 - голова ОВА

У Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до 15 - голова обладміністрації

Окупанти вдарили по Богуславці Харківської області, загинула пенсіонерка - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА