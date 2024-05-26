Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 67 - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту з початку поточної доби, 26 травня, зросла ще на десять, до 67, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку. Водночас, за день, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають поблизу Вовчанська та села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку до цього часу становить 11. До попередніх дев'яти авіаударів додався ще один - російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.

На куп'янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Двічі, в район Первомайського та неподалік Кислівки, завдавала ударів ворожа авіація.

На лиманському напрямку окупанти, отримавши відсіч біля Невського, провели ще два безуспішні штурми біля Тернів.

На сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.

На покровському напрямку тривають шість бойових зіткнень. Від початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки та Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації.

"Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам", - зазначають у Генштабі.

Зазначається, що за поточну добу окупанти вже втратили на напрямку 244 військовослужбовців убитими та пораненими. Також українські воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль і пошкодили міномет.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. Два КАБи російські терористи скинули в район Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку, в районі Кринків, відбито ще одну атаку. Загальна їхня кількість зросла до чотирьох.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.