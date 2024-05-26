Після обстрілу РФ Харкова в суботу 16 осіб вважаються безвісти зниклими - глава МВС

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами РФ у суботу. Вогонь поширився більше ніж на 13 тис. кв. м.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко в телеграм-каналі, пожежу повністю ліквідовано.

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив він.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Усі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.