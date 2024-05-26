Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, четверо поранених

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, 4 людини поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, 4 людини дістали поранення.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Пошкоджено господарські будівлі, складське приміщення та приватний автомобіль.