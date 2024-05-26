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07:53 26.05.2024

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

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Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів, 12 танків, 17 бронемашин, 24 артсистеми, 11 БПЛА, а також 38 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 501190 (+1110) осіб, танків - 7662 (+12) од, бойових броньованих машин - 14803 (+17) од, артилерійських систем - 12953 (+24) од, РСЗВ - 1083 (+1) од, засоби ППО - 814 (+0) од, літаків - 357 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10425 (+11), крилаті ракети - 2209 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17639 (+31) од, спеціальна техніка - 2111 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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