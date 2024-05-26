До 11 зросла кількість жертв удару по "Епіцентру" в Харкові

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Кількість жертв унаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 11 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 осіб", - сказано в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у суботу вдень ЗС РФ завдали авіаударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" (40 постраждали, 17 вважаються зниклими безвісти). Увечері ЗС РФ завдали ракетного удару по центру міста (постраждали 19 осіб, зокрема 13-річний підліток).