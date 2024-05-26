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07:06 26.05.2024

В ООН рішуче засудили російські удари по Харкову в суботу

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В ООН рішуче засудили російські удари по Харкову в суботу

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила російський обстріл торговельного центру в Харкові, внаслідок якого загинули люди, десятки дістали поранення.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, що надійшли з Харкова, - заявила Браун. - Сьогодні вдень, серед білого дня, коли люди - незважаючи на всі жахи, які вони переживають щодня в цьому місті - намагалися займатися своїми справами, їхні життя були зруйновані ще однією атакою російських збройних сил. Удар по жвавому торговельному центру призвів до десятків жертв серед цивільного населення та значних пошкоджень цивільних об'єктів", - ідеться в її заяві, поширеній у суботу.

Чиновниця ООН наголосила, що цілеспрямовані напади, до яких вдаються російські війська, на цивільне населення та інфраструктуру суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути припинені.

"Це абсолютно неприйнятно", - додала вона.

 

Теги: #харків #оон #засудження

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