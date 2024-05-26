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06:43 26.05.2024

Окупанти здійснили 34 обстріли Сумської області, зафіксовано 174 вибухи

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Окупанти здійснили 34 обстріли Сумської області, зафіксовано 174 вибухи

За день у Сумській області окупанти 34 рази обстріляли область, зафіксовано 174 вибухи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 174 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

По Зноб-Новгородській ОТГ ворог гатив із мінометів (37 вибухів), РСЗВ "Град" (13 вибухів) і артилерії (9 вибухів). По Краснопільській здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (15 вибухів), атаки FPV дронів (7 вибухів) та скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

На ️Миропільську росіяни скинули 2 міни. У ️Середино-Будській зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи). По ️Есманьській завдано удару FPV дронами (3 вибухи). По ️Білопільській ворог вдарив із артилерії (24 вибухи) і мінометів (11 вибухів) та атакував FPV дронами (2 вибухи).

По ️Великописарівській проведено мінометний обстріл (10 вибухів) та артобстріл (5 вибухів). На ️Шалигинську 10 мін скинули росіяни. Також був артобстріл (8 вибухів).

Також у ️Хотинській був мінометний обстріл (3 вибухи), а по ️Новослобідській ворог бив із мінометів (3 вибухи).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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