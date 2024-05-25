Унаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 осіб, підліток у важкому стані

У суботу ввечері ЗС РФ завдали удару по центру Харкова, за попередніми даними, ракетою С-300, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Постраждали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Травми дістали 18 осіб, зокрема 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.